Angélica Rivera lució vestido de diseñador mexicano

View this post on Instagram

Hoy celebramos nuestra independencia con gran orgullo nos deja marcados para siempre en la historia , el apoyo recibido al talento mexicano durante estos 6 años nos motiva para seguir adelante ,gracias por aceptar este regalo q con todo esfuerzo y corazón creamos para nuestra primera dama Gracias Angelica Rivera por portar y difundir nuestro gran trabajo #independenciademexico