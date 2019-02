Turismo con causa, conoce los destinos que existen en México

View this post on Instagram

Los cenotes son formaciones geológicas únicas que se encuentran por todo Yucatán, son el legado que nos dejó el choque de un asteroide con nuestro planeta frente a la costa de Chicxulub, el mismo que produjo la extinción de los dinosaurios. 📷 @viajecomcatarina The cenotes are unique geological formations that are found throughout Yucatán, they are the legacy left by the collision of an asteroid with our planet off the coast of Chicxulub, the same that produced the extinction of dinosaurs 🦖 🦕 ☄️