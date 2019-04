Tres cosas que debes saber sobre el cáncer hereditario

Se estima que en el mundo viven cerca de 32.6 millones de personas con cáncer. Y aunque las causas de esta enfermedad son multifactoriales, de acuerdo con la American Cancer Society, se cree que del 5 al 10% de los casos están relacionados con la herencia de una mutación genética.

También puedes ver:

De acuerdo con SOHIN, la primera empresa de servicios integrales de salud en México, dedicada a medicina personalizada en pacientes con enfermedades crónico degenerativas, el cáncer es un padecimiento crónico degenerativo no transmisible, caracterizado por el crecimiento descontrolado de las células, y asociado a deficiencias que impiden que el sistema inmunológico pueda trabajar con normalidad.

En los últimos años se ha vuelto cada vez más común encontrar casos donde varios miembros de una misma familia presentan diferentes tipos de cáncer, esto puede deberse a que comparten un estilo de vida similar o a que pudieron heredar alguna mutación relacionada al cáncer (la herencia eleva el riesgo, pero no significa que forzosamente vayan a desarrollar la enfermedad).

Afortunadamente, hoy en día decir “cáncer” ya no es sinónimo de muerte, de hecho, si es detectado a tiempo las posibilidades de superarlo son muy altas, por esta razón la Dra. Cynthia López, Concierge & Directora de Operaciones de Grupo SOHIN, comparte algunas consideraciones que te permitirán estar alerta:

Si el cáncer es un recurrente en la familia, es recomendable platicar con tu médico para solicitar una prueba genética que permita analizar y determinar con precisión el riesgo oncológico. Otro factor a considerar es que existen algunos tipos de cáncer que tienen un riesgo más alto de ser heredados, por ejemplo: cáncer de ovario, páncreas o cáncer de mama en hombres, entre otros.

Afortunadamente existen estudios genéticos que nos permiten saber si alguien es portador de alguna variante genética que le predisponga a tener cáncer, esta información es muy valiosa para la prevención y tratamiento del cáncer. Estas pruebas pueden hacerse con una muestra de saliva y a precios cada vez más accesibles.

No te sugestiones, recuerda que, aunque en tu familia se hayan presentado muchos casos de cáncer, eso no significa que necesariamente lo heredaste, de la misma forma, haber heredado la mutación, no significa que forzosamente desarrollarás cáncer. Por ello, es importante mantener la calma y asesorarte con un experto genetista.

Identifica las señales, sin importar si en tu familia existen o no precedentes de cáncer, es importante conocer nuestro propio cuerpo y mantenernos alerta para detectar cualquier foco rojo. Y aunque cada tipo de cáncer se manifiesta diferente, algunos síntomas comunes pueden ser: fiebres, sangrados, cansancio excesivo y pérdida de peso (sin razón aparente). Ante cualquier sospecha por mínima que sea, es importante acudir al médico.

También puedes ver: