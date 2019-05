Juego 'Uno': la regla correcta del +4

Sin duda "Uno" es uno de los juegos de mesa más populares a nivel mundial y una gran opción para disfrutar con amigos y familia. Seguramente pienses que de tanto jugarlo ya te sabes todas las reglas pero ¿de verdad lo estás jugando bien?

Los encargados de la marca dieron a conocer por medio de su cuenta de Twitter que tal vez no estás empleado bien el +4. Por lo que decidieron informar sobre algunas reglas que debes tener en cuenta para utilizarla.

Lo que debes saber…

"Si alguien baja una carta +4, debes robar 4 y se omite tu turno. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona tenga 6″, se puede leer en el tuit.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019