5 consejos para ser un dueño de perros responsable

Los perros son los favoritos de los mexicanos, pues la plataforma DogHero dio a conocer que el 57 de cada 100 personas tienen mascotas en casa. De este número, 89% tienen un can como acompañante.

También puedes ver:

Los perros son la primera opción de las personas que tienen mascotas porque su comportamiento natural genera empatía ante su vulnerabilidad que exige respeto y amor a cambio de juego, protección y lealtad por parte del perro.

En el marco del Día de la Madre y con el amor tan cálido y protector de las madres mexicanas, las anfitrionas de DogHero, la comunidad amante de los perros que brinda hospedaje para mascotas más grande de América Latina, Mónica Pérez, Ana Guerrero y Gloria López,brindan 5 consejos para ser una dueña 100% responsable con su mascota.

1. Procura su espacio. Los perros necesitan un espacio que identifiquen como propio, en donde encuentren su cama, lugar de alimentación, área de juego y baño. Los lugares que el can necesita, suelen no ubicarse en un mismo sitio, es positivo diseñar rincones ideados o adoptados por él, los cuales le generan el sentimiento de hogar. Se recomienda siempre procurar sitios que el perro pueda identificar como propios.

2. Ámalos y respétalos. El respeto y amor hacia los animales surge en diversos sentidos, pero el más importante es conocer las necesidades especiales de tu mascota. Por ejemplo, hay perros que no disfrutan del paseo o hacerlo requiere de acciones específicas. No puedes tener actividades que le perjudiquen a su salud o le disgusten. Lo más importante es tener claridad en que es un animal. Cuando un perro es tratado como una mascota, es feliz. Los cuidados consisten en conocerlos y apapacharlos, pero se debe tener un límite en donde ninguna acción con el can lo humanice.

3. Paséalos de forma regular. El paseo es importante para todas las mascotas, sobre todo cuando es el único cachorro en casa, pues esta actividad fomenta su interacción con otras mascotas, y es un contacto que ellos necesitan para no volverse animales agresivos o antisociales. Salir a caminar con tu perro permite mantener a la mascota saludable y genera una conexión con su dueño de forma especial.

4. Esquema de vacunación. Es importante tener sus vacunas al corriente, así como estar atentos al comportamiento de la mascota, de esta forma se pueden detectar situaciones atípicas, y al ir con el veterinario podrás descubrir qué pasa. Las visitas al doctor no deben ser sólo cuando estén enfermos o se comporten extraño, sino que deben mantenerse chequeos constantes para procurar que el cachorro tenga un desarrollo fuerte y saludable.

5. Vigila su alimentación. Es importante alimentarlo principalmente con croquetas, sin embargo, para la raza de algunos perros es bueno contribuir con pollo y algunas verduras que lo ayuden a complementar su alimentación. Si se atribuye algo extra a su dieta se debe tener el control de brindar un menú balanceado, con el cuidado de no cargarlo del estómago, sino impulsar su desarrollo.

Si bien tener una mascota es una gran responsabilidad debido al tiempo y los cuidados que un perro requiere, las anfitrionas declaran que es increíble e inigualable la conexión que resulta con un ser que no puede hablar, pero que siempre encuentra la forma de expresarte su cariño y agradecimiento.

También puedes ver: