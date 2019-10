Encuentran 39 cuerpos en un camión de mercancías en Inglaterra

La policía del sureste de Inglaterra anunció el miércoles el hallazgo de 39 fallecidos en un camión de mercancías que se cree que procedía de Bulgaria.

El camión, que habría entrado al país por el puerto galés de Holyhead el sábado, fue encontrado por trabajadores de ambulancia en el Parque Industrial Waterglade, en Grays, una localidad a orillas del Río Támesis a unos 40 kilómetros (25 millas) al este del centro de Londres.

"Este es un incidente trágico en el que perdió la vida un gran número de personas. Nuestras investigaciones van a determinar qué ocurrió”, explicó el superintendente de la policía de Essex, Andrew Mariner.

"Estamos en el proceso de identificar a las víctimas y anticipo que este podría ser un proceso largo”, añadió.

Deputy Chief Constable Pippa Mills has released a statement regarding this morning's tragic discovery.

We will continue to work alongside many other partner agencies to find out what led to these deaths.

Read the statement in full here:https://t.co/NhmGRDEzNO https://t.co/Orjy17jGNt

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 23, 2019