Tendencia de las relaciones abiertas va al alza

¿Se acerca el fin de la monogamia?. ¿El poliamor ya quedó atrás? Las personas en la actualidad buscan romper estereotipos y mandatos convencionales priorizando la satisfacción personal. La tecnología de la mano de la Internet, los algoritmos, los dating sites y las apps de citas ayudan a conectarse con más personas y acercan la fantasía con la realidad transformando la forma en que las parejas modernas se relacionan.

Ahora la tendencia indica que aumentó la cantidad de parejas que ponen en práctica este concepto de las relaciones abiertas u open relationship. Se trata de un nuevo tipo de vinculación, un contrato íntimo que tienen las parejas modernas en la que permiten que la otra persona tenga otras relaciones, en su mayoría a corto plazo, y sin llegar a vincularse de manera sentimental. El poliamor, que ya es una tendencia instalada, consiste en que una persona se enamore y tenga varias relaciones al mismo tiempo, con dos o hasta tres parejas, en cambio este nuevo concepto se trata exclusivamente de un affair pero consensuado sin que haya infidelidad.

Las parejas hoy en día tienen mayor apertura en cuanto al concepto del amor. / Dreamstime

Un sondeo realizado por Second Love, el dating site exclusivo para infieles, confirma que se ha producido un aumento en la tendencia de las nuevas parejas abiertas, ya que el 40% de los usuarios aseguró que lleva a cabo este tipo de vinculación. A través de una encuesta privada y anónima que Second Love realizó a sus 2 millones de usuarios en Latinoamérica para indagar en este tema reveló que:

4 de cada 10 usuarios de Second Love están de acuerdo con tener una relación abierta. Incluso en algunos casos hay parejas en las que ambos utilizan el portal para buscar una aventura por separado.

Internet es el principal lugar de reunión para las personas que desean tener relaciones extra-matrimoniales, y más del 75% de los hombres y mujeres lo indican como la mejor manera de contactarse.

Los dating sites y las apps de citas con el 58% lideran el ranking de dónde buscar otra persona con la que puedan llevar a la práctica este concepto, dejando atrás a las redes sociales que puntuaron un 42%.

El 80% de las personas creen que el amante tiene más herramientas para seducir y complacer que su pareja actual.

El 78% de los usuarios dicen que nunca han podido poner en práctica sus fantasías sexuales con su pareja estable.

Anabela Santos, manager regional de Second Love para América Latina, declaró: "Comenzamos a observar que cada vez más usuarios practican este nuevo concepto en sus relaciones y que se convertía en un patrón que se repetía en varios casos y comenzamos a indagar sobre esta tendencia. Por ejemplo en Second Love Europa hace 10 años atrás no se observaban parejas que tengan una relación abierta, eran sólo personas que buscaban tener una aventura por fuera de su relación. Actualmente, eso se modificó y hasta se encuentran parejas que participan de nuestro sitio por separado y ambos buscan lo mismo: conocer a alguien para cumplir sus fantasías. Lo mismo sucede en Latinoamérica”.

-Datos de la encuesta:

Número de encuestados en América Latina: 10 mil personas entre hombres y mujeres entre 30 y 69 años. Estado civil: todos los participantes tienen una relación, la mayoría de los usuarios participantes eran hombres casados sin hijos y mujeres casadas con hijos.