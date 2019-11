5 bares para relajarte

Terraza Roma

Su concepto es fiesta all Inclusive. La noche inicia de la mano un DJ que celebra con música house – chill out. El lugar es ideal para platicar, tomar unos cocteles y degustar algún platillo del menú. Conforme avanza la hora la música da un giro completo a la noche con los ritmos latinos y las canciones más comerciales. Los visitantes podrán disfrutar y bailar toda la noche en una fiesta versátil, todo esto en un solo lugar.

Dirección: Av. Oaxaca 90, Roma Norte, 06700 Ciudad de México.

Comedor Lucerna

Un lugar relajado para pasar un buen rato. En las paredes del lugar hay un mural street art y las puertas abiertas de un comedor con olores que enamoran. Se pueden encontrar hamburguesas, hot dogs, pizzas y postres, además de Lucerna Bar donde se puede encontrar desde agua del día hasta cerveza y coctelería; para lo que nos toman se puede disfrutar de un buen café.

Dirección: calle Lucerna 51, Juárez, 06600 Ciudad de México.

Archivo Maguey

Ideal para los amantes del mezcal. Este lugar llega directo de Oaxaca y en él se pueden disfrutar mezcales silvestres superespeciales o bien un delicioso martini de mezcal. También cuenta con talleres sensoriales de destilados de agave y no puede faltar la comida regional oaxaqueña. Además cuenta con música para bailar.

Dirección: Avenida de la Paz 33A, San Ángel, 01000 Ciudad de México.

Limantour

El slogan de este lugar es “la cultura del buen beber” por lo que ver a los mixólogos en la barra es un espectáculo. Hay bebidas para todos los gustos y antojos desde cocteles dulces, frescos, calientes, como el limantour chai que está compuesto por Whisky Old Parr, Why & Mel, leche de soya, leche evaporada, jarabe de especias, clavo y cardamomo, o bien, sabores cítricos como el Raisin in the clouds, hecho con Chambord, jarabe de especias, jugo de limón europeo y Ron Zacapa 15.

Condesa DF

En el cuarto piso de este famoso hotel que se encuentra en el corazón de la colonia Condesa encontramos el Healthy bar un lugar al aire libre y con una prodigiosa vista al Castillo de Chapultepec y el Parque España. Se puede disfrutar de un exquisito sushi y de un buen trago, desde cerveza hasta la más exigente coctelería.

Dirección: Av. Veracruz 102, Roma Norte, CDMX

