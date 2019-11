Joyería que te hará lucir espectacular

Bien dicen que las joyas buenas nunca pasan de moda, y es que una joya bien combinada siempre te dará un toque diferente para resaltar y mostrarte chic en cualquier situación.

Aunque por muchos años la coordinación y concordancia eran vitales para el uso de la joyería, los nuevos tiempos han abierto la posibilidad de explorar otras opciones, para dar a la forma en la que llevamos las piezas un toque más personal.

Por eso, no hay límites al crear nuevos conjuntos si usamos la imaginación y jugamos con las combinaciones para darle una nueva apariencia y hacerlas lucir en armonía.

Anillos, pulseras y collares, aquí algunas de las piezas que te harán estar en tendencia y que te harán sentir espectacular:

Signo zodiacal

Adiós a los accesorios y pulseras aburridas, Guess sacó una línea que será el regalo perfecto para cualquier personalidad ya que tiene símbolos del zodiaco para representar a cada persona. Si eres un fanático o fanática de la astrología no olvides comprar un accesorio de esta línea que está disponible en pulseras o aretes hechos con acero rosa u oro, así como con inserciones de cristal transparente.

Pulseras big size

Más es más, la idea del minimalista quedó atrás. Si de pulseras hablamos puede optar por modelos grandes que no pasarán desapercibidos y que pueden ser de diferentes materiales y formas como cadenas, lisas o con figuras. No olvides que si quieres que luzca este accesorio, el atuendo de ropa debe ser menos llamativo.

Juego de colores

Las reglas que conocíamos de no poder juntar oro rosa con blanco, hoy han cambiado completamente. La colección Icónica de Pomellato cuenta con piezas de diferentes tonalidades para mezclar con muchos colores al vestir. Juega con las mejores combinaciones con sus collares y luce espectacular.

Buena Fortuna

¿Quién dijo que la joyería no es para atraer a la buena fortuna? No está de más un poco de suerte con la línea Get Luck de Guess con símbolos de la fortuna y felicidad, un conjunto caracterizado por las vibraciones positivas en collares de estrellas, herraduras y medias lunas que te encantarán.

Anillos para cada dedo

Si eres de las personas que les gusta usar anillos, aprovecha la moda de usar sus versiones minis para la mitad del dedo o en diferentes dedos desde el pulgar hasta el meñique. Recuerda que no está prohibido ponerte un anillo en cada dedo, de oro o diamantes, siempre y cuando no abuses de los accesorios.

