Parece mentira, pero una cama con buen gusto depende totalmente del estilo del edredón que la cubre; por tal motivo, es importante conocer los tipos de edredón, telas, diseños y colores que darán personalidad a tu lugar de descanso.

Cabe destacar que el edredón no sólo es una pieza para cubrirte del frío a la hora de dormir, sino también parte de la decoración de tu recámara, por lo que es fundamental que el color de edredón que elijas combine con las paredes de tu cuarto y con el set de almohadas que lo acompaña.

Asimismo, cada año surgen tendencias sobre cómo decorar uno de los lugares más importantes en el hogar: tu cama, y con ello, sentirte cómodo, a la moda y resguardado para que comiences tu día totalmente descansado.

Recuerda que con cada temporada también se debe cambiar la ropa de cama: más acolchado, con mayor relleno y ancho en el invierno; de algodón y más ligero en el verano. Trata de evitar edredones de telas plásticas como el nylon,º ya que podría generar energía estática y con ello muchos inconvenientes.

Edredones en tendencia para este otoño-invierno 2019

Nórdicos: para las personas friolentas este tipo de edredones son la opción. Normalmente están rellenos de pluma de ganso y no permiten la salida del calor mientras duermes; su diseño son cuadros capitonados, lo que se ve bien en camas juveniles y de un estilo más relajado.

Bordados: el estilo boho-chic trajo todo este 2019 patrones bordados en todos los lugares posibles: la cama fue uno de ellos. Intenta buscar edredones con bordados nativos o indígenas que darán, además de estilo, mucho color a tu recámara. Si buscas algo ligero, intenta con algunos bordados hechos en manta para tu ropa de cama, excelentes para los lugares de clima cálido.

Estampados: la diversión en la cama no está peleada con el buen gusto: el uso de estampados de todo tipo en las sábanas –motivos marinos, animales, florales o geométricos– le dará un toque más relajado y estético a tu recámara.

Doble vista: este tipo de edredones nunca pasará de moda. Se puede elegir un lado con figuras de diferentes tipos y uno con color liso para matar dos pájaros de un tiro a la hora de cambiar la ropa de tu cama. No olvides que aunque la doble vista permite seguir usando el edredón en caso de que se ensucie por un lado, no significa que no se lave con la misma frecuencia que un edredón normal.

5 consejos sobre edredones:

1. Los edredones deben lavarse entre una y dos veces por semana, y cambiarse cada seis meses según la temporada del año.

En el caso de una habitación infantil, busca edredones con figuras divertidas y materiales suaves para que los menores se sientan cómodos en su lugar de dormir.

Existen edredones que no absorben líquidos; si eres asiduo a llevar el desayuno a la cama, te convendría adquirir uno.

El edredón siempre debe combinar con los cojines; puedes jugar con el contraste de colores.

Si eres de los que pasa frío en la noche, edredones rellenos de pluma de ganso o eléctricos son tu opción.

