Estos son los alimentos que no debe comer una persona con diabetes

Cuando nos dicen que tenemos diabetes o que algún miembro de la familia ha sido diagnosticado con diabetes mellitus, lo asociamos con que no podrá comer más azúcar y por ende no debe comer alimentos deliciosos, ricos en grasas, carbohidratos y azúcares.

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en sangre están muy elevados, según explica el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Cuando se diagnostica diabetes mellitus tipo 2 es porque el paciente ya no produce insulina suficiente para que la glucosa entre a la célula sino que se queda en la sangre.

Es por ello que hoy queremos alertarte ante aquellos alimentos que generarán mayor producción de glucosa en tu organismo para que los identifiques y evites.

¿Qué alimentos no puede comer una persona con diabetes?

Lácteos enteros, embutidos, salchichas, conservas. En especial, aquellos lácteos que no sean descremados. Además, los embutidos contienen sodio que se convierten en un dilatador de la presión sanguínea.

En especial, aquellos lácteos que no sean descremados. Además, los embutidos contienen sodio que se convierten en un dilatador de la presión sanguínea. Frituras, mantequilla, aceites, salsas . Estas contribuyen al incremento del colesterol y por ende producen complicaciones cardíacas.

. Estas contribuyen al incremento del colesterol y por ende producen complicaciones cardíacas. Tortas y productos de pastelería . La harina se convierte en glucosa al entrar al organismo, por lo que el pan blanco y las pastas también debemos evitarlos.

. La harina se convierte en glucosa al entrar al organismo, por lo que el pan blanco y las pastas también debemos evitarlos. Bebidas alcohólicas, café, refrescos. La cantidad de azúcar que contiene un refresco es excesivamente alto y contraproducente para un diabético. En el caso del café o el té, puedes buscar otras opciones endulzantes que no contenga demasiada glucosa.

¡No te desanimes! Cambiar la alimentación ante el diagnóstico de diabetes no tiene que ser visto como algo negativo en su totalidad.

Asúmelo como un reto para probar nuevos alimentos e incluir opciones diferentes a tu dieta que pueden ser igual de interesantes y atractivas a la vista y al paladar que te harán cambiar de opinión.