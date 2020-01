Blue Monday: lo que debes saber sobre el día más triste del año

Tras las festividades decembrinas y las compras navideñas comienza un cúmulo de deudas y frustración por no cumplir con los propósitos de Año Nuevo. A todo ello se le conoce como Blue Monday, que es considerado el día más triste del año y corresponde al tercer lunes de enero.

Te puede interesar:

¿Cómo surgió?

Este día fue denominado así desde hace 13 años por el psicólogo Cliff Arnall, quien es un investigador de la Universidad de Cardiff en Reino Unido. El psicólogo explicó que por medio de una fórmula matemática pudo comprobar la existencia del "Blue Monday" y los factores que utilizó para ello fueron el salario promedio, el clima y la frustración por no haber cumplido con los propósitos de año nuevo.

Aquí la fórmula matemática…

[W+(D-d)] x TQ/M x NA. Donde la W es «weather» (tiempo climatológico), D es «debt»(deudas adquiridas en Navidad), d es «monthly salary» (salario mensual) multiplicado por el tiempo transcurrido desde la Navidad (T, «time since Christmas») y la frustración por haber fallado en los propósitos de Año Nuevo (Q, «time since failure of attempt to give something up» o tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos) y, todo lo anterior, dividido por el bajo nivel motivacional (M, «low motivational level») y la necesidad actuar (NA, «need to take action»).

Campaña contra "Blue Monday"

Ahora Arnal cuenta con un campaña en contra del día más triste del año utilizando el hashtag #StopBlueMonday. Pero si aún así te sientes triste, recuerda que todavía no es tarde para comenzar a cumplir tus propósitos de Año Nuevo.

También puedes ver: