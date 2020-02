Te explicamos cómo se usa el jengibre en polvo y sus beneficios para la salud

View this post on Instagram

Quieres bajar la inflamación de tu estómago y tu cuerpo entero? Quieres desintoxicar tu cuerpo? Pues aqui esta tu mejor opcion natural y efectiva 👌🏼 un gratificante y rico té de jengibre reduce el riesgo de un ataque cardiaco✨ ayuda la desinflamacion del colon ✨ para el dolor muscular✨ previene el cancer de próstata✨ reduce la migraña ✨ mata las celulas cancerígenas ✨ reduce el dolor manstrual✨ alivia malestares del embarazo✨combate la obesidad ✨ limpia el sistema digestivo ✨ reduce el colesterol ✨ANTIEDAD ✨ayuda aperder peso✨ mejora el aliento ✨limpia la piel ✨#tedejengibre #gingertea #ginger #beneficiosdelgengibre #medicinanatural #keto #tea #té #liquiddiet #lowcarbdiet #lovemyself (maye) #nosugar #sinazucar