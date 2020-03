Descubre cuándo se debe poner la vacuna del sarampión

View this post on Instagram

¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad infecciosa exantemática grave, muy contagiosa y potencialmente mortal, que causa erupción cutánea (manchas en la piel) y fiebre alta. El virus del sarampión es extremadamente transmisible, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el virus pueden infectarse, no tiene tratamiento específico, puede complicarse e incluso ocasionar la muerte. ¿Cuáles son los síntomas? El sarampión comienza con fiebre (>38ºC) que puede ser muy alta, junto a otros síntomas: Tos, moqueo o secreción nasal y ojos rojos (conjuntivitis) Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Sarpullido de diminutos puntitos rojos que empieza en la cara y cuello, para luego extenderse al resto del cuerpo. Diarrea. Infección de oído. ¿Cómo se previene? La vacuna Triple Viral es segura, eficaz y obligatoria para prevenir el sarampión. Debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación Además las personas nacidas después de 1965 tambíen deben vacunarse con la Doble Viral porque se consideran no protegidas. #prevención #vacúnate #sarampión