Mira cómo preparar la receta de hotcakes de avena

Uno de mis desayunos favoritos son los hot cakes de avena, pero entre semana nunca desayuno eso; me toma más tiempo licuar la avena con los ingredientes, prepararlos etc. Hoy me tarde 6 minutos en preparar mis hot cakes. Usé la harina de @morama.mx que está adicionada con proteína vegana de @sunwarriormexico . . Literalmente los preparo mezclando con globo o un tenedor: 1/3 taza de esta harina, 1 huevo, 1/3 taza de leche de almendra sin azúcar @silkmx . . Pongo un sartén bien caliente con poquitito aceite de coco, 2 cucharadas de mezcla para cada hotcake (me salen 3), a veces le pongo blueberries en este momento y ya que se forman hoyitos, volteo cada uno. Lo sirvo con más blueberries y 2 cditas de miel 🍯 de agave (menor índice glucémico, mayor dulzor) o de miel de monk fruit @thefunctionalfoods . Cuéntenme si la prueban! Súper buena opción para niños 👶🏼 y adultos 🧑!!