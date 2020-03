El té de jengibre es ideal para acelerar el metabolismo y hacerle frente a las horas que pasas sentado

View this post on Instagram

🍂El te de jengibre es un buen aliado para bajar de peso, ayuda también en la digestión y actúa contra la acidez y gases intestinales 🍂 #tedejengibre #bajardepeso #bogota🇨🇴 #preparacion #te #naturalslender #pierdepeso #vidasaludable #vidasana #comesano