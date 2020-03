Carlota de mango: Mira cómo hacerla en casa y disfrutar de un rico postre

View this post on Instagram

CARLOTA DE MANGO versión fit😱 La Carlota de limón es de mis postres favoritos, vi la receta con mango y se me ocurrió hacerla en versión fit. No saben lo rico que quedó🤤. La ansiedad está cañona por la cuarentena, así que mejor prepara postres saludables para ahorrarte esas calorías😉. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✏️Necesitas: 1 paquete de Galletas María 2 tazas de yogurt griego o natural (sin azúcar) 100g de queso cottage (puedes omitirlo) 1 mango grande 1 sobre de stevia Jugo de 1 limón ➖➖➖➖➖➖➖➖ Licúa todos los ingredientes, menos las galletas. Prueba la mezcla, si lo sientes muy ácido puedes añadir otro sobre de stevia o más yogurt/cottage, es al gusto. . En un tupper o molde, pones una capa de galletas, procura que no queden muchos huecos (las puedes partir). Luego, añades una capa de la mezcla. Vuelves a poner otra capa de galletas y luego otra capa con mezcla. Repites hasta que se acabe la mezcla o cubras el molde. ➖➖➖➖➖➖➖➖ Fácil, no? Ahora lo metes al congelador unos 20-30 minutos y después al refrigerador. No le pide nada a la versión original! . 👇🏼ETIQUETA A LA PERSONA CON LA QUE HARÁS ESTE POSTRE 🙊👇🏼 . . . #postrefitness #postrefit #postressaludables #postrescaseros #carlotadelimon #gains #fitfam #detox #musculo #abdomen #postworkout #heladosaludable #suplementos #eatclean #lowcarb #postreshealthy #comidasana #vidasaludable #vidasana #comidafit #healthysnack #carlotademango #postresfitness #preworkout #whsoyhealthy #comidasaludable #nutsforhealthmx