Estos son los beneficios medicinales que aporta el durazno

Beneficios del Durazno 🍑🍑 Contiene propiedades como las vitaminas A, B1, B2, E, K y C y minerales, disminuye los niveles de colesterol malo, control del azúcar en la sangre 💉, prevención de ciertos tipos de cáncer y riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas, cardiovasculares y degenerativas 🧬, así como el deterioro del sistema óseo 🦴(osteoporosis), entre otros