Crepas de avena: Esta es la receta para hacerlas en casa

Crepas rellenas de chocolate, con cajeta y plátano.. ay papaaaaa 🤣🤣🤣 RECETA: 💕1/2 T de avena – 💕1 huevo completo – 💕1 clara – 💕Canela – 💕Extracto de vainilla – 💕Turin sin azúcar – 💕 Cajeta sin azúcar 😳 – – Licua la avena, huevo, canela, vainilla, en un sarten o crepera pones toda la mezcla y la expandes lo mas que puedas para que se haga delgadita, antes de voltear ponle los trocitos de chocolate para que se derrita, al final agrega el plátano y la cajeta y a comer!!! – – Dale guardar para que la hagas cuando quieras!!!! – – #comidasana #fitness #fitgirl #fitfam #fitspo #fitspiration #paleo #healthy #carne #meat #gains #like4like #likeforlike #whsoyhealthy #whsoyfuerte #hapiness #nutricion #nutrition #healthymeal #nutriologa #saltillo #reto #RetoSinPretextos #crepasavena