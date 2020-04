Desayuno para diabéticos: Aquí 3 opciones ricas y saludables

View this post on Instagram

Ayer me hicieron este pedido. 👩🏻‍🍳 Una vecina, que junto a su hijo, son alérgicos al gluten, frutos secos, lácteos, huevo, algunas verduras … uff todo un desafío! Me encargó unas Trufas de Quinoa y quedó maravillada con lo ricas que quedaron 💁🏻. Yo quede feliz de poder ayudar en algo 😊. Que difícil para todas las personas alérgicas, las preparaciones son súper limitadas y para que decir los productos envasados que le agregan miles de ingredientes extraños 😖 Estas trufas contienen quinoa, cacao amargo, dátiles y coco rallado. Perfectas para snack o colaciones 👌🏼