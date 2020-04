Gel de aloe vera casero: Mira cómo conservar sus propiedades

View this post on Instagram

Gel d'aloe vera 🌵 Dernièrement en story je vous avais demandé conseil pour le cuir chevelu sec qui gratte; @marie.objectifzerodechet m'a conseillé le gel d'aloe vera à laisser poser toute une nuit sur les racine 💆‍♀️ . Ça tombait bien, il me restait un flacon de gel d'Aroma zone au frigo et je ne savais pas quoi en faire, au moins zéro gâchis ! Et le résultat a été top, des cheveux doux, qui ont retrouvé leurs boucles naturelles ! À refaire toutes les 3 semaines, aucun problème 😌 Mais je n'ai aucune envie de recommander chez Aroma zone.. Je me suis alors souvenue que @magali_en_alsace avait partagé sa technique pour faire son propre gel d'aloe vera et justement je vois souvent des feuilles d'aloé avec les salades au magasin bio ! Parce que non, je n'ai aucune envie de découper ma petite aloe vera qui pousse très bien chez nous 😄 J'ai donc suivi sa technique: Couper le bout, rincer, et laisser égoutter 30 minutes au dessus d'un contenant… Perso Magali, rien n'a coulé, je devrai peut-être couper un peu plus la prochaine fois 😏 Ensuite on coupe 3 des côtés, en lavant la lame du couteau à chaque côté, et on récupère la pulpe sans racler (la peau est toxique), il faut uniquement ce qui est transparent et gluant 😂 C'est visqueux et dégueulasse 🤣 J'y avais déjà touché mais que sur des petits morceaux cassés de ma plante.. Là c'est beaucoup plus grand 😁 Ensuite on passe au robot 2 minutes puis au tamis. Et pour ma part je l'ai congelé parce qu'il ne se conserve pas longtemps tel quel 🙂 Ainsi je me sers dès que j'en ai besoin 😊 Mes cheveux vont pouvoir continuer à être doux et bouclés au naturel 🥰 Quelques vidéos en bonus 🎬 Schmoutz Magali et merci pour ta technique parce que oui l'aloe vera c'est top mais il faut faire attention à l'aloïne présente dans la peau et la sève 😉