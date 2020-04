No te olvides de tu mascota y haz ejercicio con ella en casa

Cuando no es posible salir de casa, las mascotas pueden experimentar estrés, depresión, problemas para dormir, perder el apetito o no querer jugar, esto según un artículo del The New York Times, por lo mismo, es fundamental mantenerlo activo y feliz, ya que tanto mascota como humano necesitan ejercitarse y descubrir nuevos movimientos o retos para desarrollar destreza, fuerza y equilibrio desde la comodidad del hogar.

Doga

Encuentren un espacio para practicar yoga. Sí, aunque no lo creas, los caninos también pueden hacerlo, pero debemos de ser pacientes, pues requiere de tiempo, entrenamiento y disciplina, como resultado los mantendrá ágiles y en forma.

Escondidas

El clásico juego de esconder y buscar, lo puedes aplicar como parte de una rutina de ejercicio, correr para esconderte puede ser una alternativa para que tu canino refuerce su control neurológico y muscular. No olvides incluir a toda la familia y recompensarlo.

Escalera

Si tienes escaleras en tu hogar, sube y baja algunos escalones con tu mascota. Empieza lentamente para aumentar la frecuencia cardiaca de ambos. Un recurso fácil y eficaz.

El perro es tu mejor amigo, así que también inclúyelo en tu rutina de ejercicio. / Dreamstime

Pelota

La manera más básica de hacer ejercicio con tu mascota, la pelota ayudara atraer su atención y probablemente combinar tus ejercicios con sus saltos o lanzamientos. Usa los pasillos largos, pero también puedes ser creativo. Intenta usar las escaleras o colocar "saltos" hechos de almohadas de sofá en el camino de tu perro para aumentar la dificultad, mientras tú realizas abdominales.

Obstáculos

Despeja la sala de estar, es hora de convertir tu casa en un centro de ejercicio. Crea su propia carrera de obstáculos improvisada colocando mangos de escoba en las sillas para saltar; mantas sobre los espacios entre muebles para "túneles". Usa los recursos disponibles…la imaginación es el límite.

Todos los caninos son únicos y sus necesidades de ejercicio varían, así que ten a la mano abundante agua fresca para hidratarlo. Si no está seguro de que tu canino pueda realizar alguna de estas actividades, es de gran importancia consultarlo con su veterinario.

Te invitamos a realizar el test de felicidad de tu mascota en www.FullLife.com.mx y conocer la guía de alimentación para tu cachorro o adulto.

También te puede interesar: