Atiende estas recomendaciones para descongelar la carne de forma adecuada

¿Te ha pasado que debes descongelar la carne rápidamente y no sabes cómo? Primero debes tener en cuenta que si vas a congelar tu #Carne #Másfinca, debes porcionarla para solo descongelar lo que necesites, ya que si la congelas y descongelas toda, esta perderá sus propiedades y se contaminará fácilmente, para hacerlo saca la porción a descongelar al refrigerador y luego de que esté sin rastro de congelación, la puedes preparar tranquilamente. #TipsCarnes # Carnes #MásFinca #DescongelarCarne #medellín