Mira cómo tomar el té de jengibre y canela para quemar grasa

Para éstas fechas recomendamos tomar jengibre acompañando comidas o en infusión, nos vendrá muy bien para impedir y curar resfriados, gripes y tos con flemas 🤧 Para ayudarnos el jengibre cuenta con propiedades expectorantes, antitusivas, antiinflamatorias y antibióticas. Ésta planta tiene tan buenas propiedades porque contiene vitamina C, Sodio, Potasio, Calcio, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina B12, Hierro, Magnesio y Vitamina B6 que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a combatir las enfermedades presentes en ésta estación. Os dejamos conuna sencilla receta 👨‍🍳 Ingredientes para preparar té de jengibre 1.- Medio litro de agua (2 tazas) 2.- 50 gramos de jengibre picado 3.- Ralladura y media cucharada del jugo del limón 4.- Canela o pimienta molida al gusto (dependiendo si se quiere dulce o no) Paso 1: pon hervir el agua en una olla Paso 2: cuando el agua esté caliente agrégale el jengibre picado y la ralladura de limón (sólo si es ecológico) Paso 3: Dejar hervir de 10 a 15 minutos Paso 4: Apaga el fuego y agrégrégale el jugo de limón y la canela o pimienta molida. Paso 5: Dejar reposar durante 10 minutos y consume el té. La dosis media es de dos a tres tazas al día. #jengibre #remedionatural #remedioresfriado #remediogripe #remediocasero #tejengibre #alcorcon #elcolmadoverde