De esta forma puedes limpiar las patas de tu perro después de su paseo fuera de casa

Aunque no hay pruebas que indiquen que los perros pueden contraer o transmitir la enfermedad COVID-19, las distintas organizaciones veterinarias recomiendan llevar a cabo una adecuada higiene tras los paseos. Así pues, aconsejan limpiar las patas de los perros mediante una de estas opciones, así como desinfectar sus juguetes con frecuencia. 🐶 _________________________________________ IMPORTANTE❗❗ Al margen de la situación actual, mantener una correcta higiene de las patas de nuestros perros siempre es recomendable para evitar problemas de salud y comprobar que están libres de parásitos como pulgas y garrapatas. . . #expertoanimal #animales #perros #cuidadosdeperros #covid19 #saludcanina #higieneperros #lavarperro #limpiarperro #pasearperro #cuarentenaconperros