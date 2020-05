Esta es la dieta de la piña con la que lograrás desintoxicar el cuerpo

View this post on Instagram

Perfecto para tu media mañana o media tarde. 💫🙌🍂☀️ #piña #beneficiospiña #adelgazante #adelgazantenatural #fibra #enfermedadesrespiratorias #diurético #mediamañana #mediatarde #karena #tiendasnaturistaskarena #corazon #crecimientooseo