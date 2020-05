Así se prepara el smoothie de mango para obtener sus beneficios

View this post on Instagram

🥭Smoothie de Mango🥭 Hello 💫 para estos días de cuarentena les dejaré esta rica opción que pueden hacer en sus casitas cuando tengan antojo de algo fresco y a su vez nutritivo🤤🧊 . . Ingredientes: Rinde para 2 porciones 2 tazas de mango natural congelado 1 chorrito de agua natural 2 cucharaditas de chamoy endulzado con stevia @chilitosirilo 1 cucharadita de chile en polvo bajo en sodio @tajinmexico . . Procedimiento🪐 Colocar el mango natural congelado en la licuadora y verter un chorrito de agua natural para que se licue con facilidad. Colocar en tu vaso de preferencia chamoy y chilito una ves terminado ese paso verter la mezcla de mango y listoooo✨ . . 🌸Toppings🌸 Mango en cubitos y un toque de chile en polvo🤤 . . El mango es una fruta deliciosa🥭 perfecta para tus snacks✨ según el Sistema Mexicano dé Equivalencias 1 porción de mango picado equivale a 1 taza, aporta 58 Calorias🙌 ,es una rica fuente de vitamina A aportando 226.1 mg, vitamina C 46.2 mg, tiene bajo indice glicemico y nos aporta fibra🌱 . . #mango #smoothiemango #chilitosirilo #tajinmexico #bajoensodio #nutrition #tropical #heatlyfood #frozenmango #nutritionist #lovenutrition