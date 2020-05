Te decimos cómo puedes conservar los huevos adecuadamente

View this post on Instagram

Sabes cuando un huevo está fresco?? 👇🏻 . . Sumerge un huevo en un vaso con agua: 🥚Si el huevo flota y se va a la superficie ha caducado y no se recomienda consumir 🥚Pero si se queda en el fondo acostado está fresco, si queda en el fondo erguido es porque ya tiene varios días pero están aptos para consumo . . 👀A medida que los huevos envejecen, una bolsa interna de aire les comienza a crecer. Sin embargo, un huevo fresco tiene menor cantidad de aire, razón por la cual se hunde en el fondo del vaso. . . ❇️Sabias esto? ❇️Conoces otro tips para saber la frescura de un huevo? #tipsdereposteria #trucosdecocina #huevos #eggs #lunes