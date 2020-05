¡Efectivo! Descubre para qué sirve el toronjil morado

View this post on Instagram

#agastache también conocida como #toronjilmorado es una flor ornamental comestible de diversos usos medicinales, es un auxiliar para sistema respiratorio, el sistema digestivo, altamente bondadosa con la piel por sus propiedades antioxidantes y refrescantes. #herbolaria #boticaancestral #herbolariamexicana #medicinanatural #naturalezasabia #madretierra www.pepenmercadito.com