Aprende a preparar un exfoliante casero con bicarbonato, limón y miel

Bicarbonato de Sodio ¡Que Nunca Te Falte en Casa! En este Post enumeramos 5 de los usos más frecuentes en lo que respecta a cuidado personal y de salud: . 1.Antiácido . El bicarbonato de sodio es un antiácido seguro y eficaz para aliviar el ardor de estómago, acidez estomacal y / o indigestión. Para usarlo con tal fin, solo debes agregar 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso de agua . 2. Exfoliante facial . Para preparar un sencillo exfoliante con bicarbonato de sodio, solo debes mezclar tres partes de este ingrediente con una parte de agua, para formar una pasta suave. Frota con suaves movimientos circulares para exfoliar la piel y enjuaga. . 3.Desodorante natural . Aplica bicarbonato de sodio en las axilas para neutralizar el olor corporal, se puede mezclar con aceite de coco para una mejor absorcion . 4. Alivia el cansancio de tus pies . Disuelve 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia y sumerge los pies. Frota suavemente. Espera hasta que el agua enfríe y luego enjuaga . 5.Refrescante bucal Pon una cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua, haz buches, escupe y enjuaga. Los olores se neutralizan, no sólo los oculta