Mira cuáles son los signos del zodiaco más directos y que no se callan nada

Cuando de ser directos y no callarse nada se trata, este grupo de signos del zodiaco son los expertos. Ellos fácilmente suelen hacer pasar pena y no retractarse ante sus palabras o acciones. Por eso, es uno de los grupos más temidos y aquí te revelamos quiénes forman parte de él.

Signos del zodiaco más directos y que no se callan nada

Aries

Para ellos no hay filtro. Ellos no andan con rodeos y pocas veces les importa lo que otros piensen de ellos. Los nativos de este signo son muy dinámicos y no les gusta quedarse tranquilos, por lo que los verás buscando otras versiones de los problemas que se le puedan presentar para encarar a quienes les hayan hecho daño.

Géminis

A veces suelen ser vistos como insensibles, porque no suelen canalizar bien sus palabras. No llegan a ser hirientes, pero sí hay muchos en su alrededor que no saben traducir la intención con la que suelen decirla. No se arrepienten de sus actos y muchos menos de estar ocultando lo que a su criterio se debería saber.

Acuario

Por ser los rebeldes del signo, suelen ser muy expresivos y, por lo general, dicen lo que piensan sin medir las consecuencias. No les dan la vuelta a nada, por el contrario, exageran en sus intentos por hacerse sentir, así como sus pensamientos. Suelen ser los mejores y más leales amigos.

