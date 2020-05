Prepara este delicioso pastel de zanahoria fit para cuidar tu figura

View this post on Instagram

🥕🥕TARTA DE ZANAHORIA🥕🥕 #tarta #torta #tartas #tartadezanahoria #bake #bakery #bakerylove #hornear #horneando #horneandoando #pastel #pastelzanahoria #zanahoria #pasteldezanahoria #tartazanahoria #receta #recetas #postres #dulces #recetascaseras #carrot #carrotcake #cake #cakes #dulcescaseros #postrescaseros #postresfaciles #recetasfaciles #dulcesfaciles #tartasfaciles # tasty RECETA . Batir: 🥕4 huevos con 🥕100 gramos de azúcar moreno, 🥕una pizca de sal, 🥕media cucharita de canela, 🥕100 gramos de harina, 🥕150 gramos de zanahoria cruda rallada y 🥕una cuchara de levadura en polvo. Opcionalmente añadir 🥕8 nueces picadas. Poner en un molde engrasado y hornear precalentando a180 grados entre 30 y 40 minutos. Cuando enfríe desmoldar y cortar por la mitad en dos discos. Rellenar con la mitad de una crema hecha batiendo: 🥕250 gramos de queso crema con 🥕100 granos de azúcar. Si queda muy espesa aligerar con un poco de leche o nata. Cubrir la tarta con la otra mitad de la crema y espolvorear un poquito de azúcar moreno para adornar.🥕🥕🥕🥕🥕🥕