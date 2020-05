Salvado de avena: Descubre para qué sirve y sus beneficios para la salud

View this post on Instagram

Te contamos las diferencias: 👇 . 👉El salvado es la capa externa del grano,se trata del producto que queda tras refinar los granos de avena. Contiene un gran valor nutricional, es muy rica en fibra, minerales, vitaminas, enzimas, proteínas y grasas insaturadas. Su principal diferencia con los copos es que contiene una mayor cantidad de fibra y menos carbohidratos . 👉La Avena es el producto resultante tras el descascarillado, la molienda y el prensado de los granos. Su composición tiene más hidratos de carbono de absorción lenta que el salvado. Y vos cual probaste? 💕😉💕 . . . #naturalbiomarket #natural #alimentacionsaludable #alimentacionconciente #avena #salvadoavena #naturaltips