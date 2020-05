Pasta de salsa blanca con brócoli y queso: Aquí su receta

View this post on Instagram

Super fácil, rápido, rico y saludable que mejor para este jueves? 🤩 Porque las pastas no pueden faltar en el menú semanal!! 🍜⠀⠀⠀ . . Colocar el brócoli junto con la pasta en el agua, luego colás, le agreguás un chorrito de oliva, queso untable y listo! Más simple imposible!