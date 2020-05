¿Playas, balnearios y albercas son focos de contagios de Covid-19?

La pandemia de coronavirus ha propiciado la creación de nuevas reglas de convivencia tanto para salir a trabajar como para visitar una zona turística. En esta época donde las vacaciones de verano están cerca, las autoridades de salud en México han destacado que en regiones donde el semáforo epidemiológico se encuentre en amarillo se podrán reabrir parques acuáticos y balnearios pero únicamente a un 40% de su capacidad.

¿Pero estar en la playa o en alberca incrementa el riesgo de contagio? El médico Jaime Del Río Chivardi pediatra y especialista en alergias e inmunología clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Hospital Español explicó que la sociedad en el mundo tendrá que aprender a convivir, pues es un virus que llegó para quedarse.

"Lo que se sabe del virus SARS-Cov-2 en este tema es muy poco. Se ha avanzado mucho en cuanto a la estructura pero los estudios con relación a actividades recreativas se han dejado un poco de lado, lo que se sabe es por los estudios del coronavirus 1, que causó también una epidemia en Asia pero no tuvo tan grandes consecuencias", explicó el doctor.

Piscinas, albercas y balnearios

El médico indicó que las albercas cloradas no implican un riesgo para las personas. "Cuando uno va a la piscina, el agua tiene que estar clorada, pues el virus no soporta el cloro. A concentraciones mayores o iguales a 0.5 ml por litro el virus muere, se inactiva y muere", mencionó.

"La piscina o una alberca tiene concentraciones de uno a dos ml por litro de agua, es un rango de seguridad que no afecta el cuerpo humano que, que no daña y que mata muchísimos patógenos además del coronavirus, entre dos o cuatro veces más de cloro de lo que necesita para morir el virus, entonces estaremos tranquilos que adentro de la piscina no nos vamos a contagiar", enfatizó.

Lo que sí puede contagia

El especialista destacó que el hacinamiento y los grandes grupos de personas en un solo lugar son un foco de infección para los bañistas.

En la playa

"En la playa se ha visto que el agua de mar también mata al virus. Esto tiene que ver con bioquímica, la envoltura del virus se protege contra ciertos ataques e inclemencias del tiempo pero cuando el virus está en el agua de mar está a otra concentración osmótica, que es un tipo de presión del agua de mar, quiere decir que está más concentrado de sal que lo que el virus pudiera resistir. En términos prácticos, el hecho de que esté flotando en un superficie con sal, va a ser que el virus también muera, es como si el virus se empezara a deshidratar", afirmó el médico Jaime Del Río Chivardi.

La arena

El médico Jaime Del Río Chivardi aseveró que en la arena no hay peligro. "La arena es porosa pero tiene grandes cantidades de sal, entonces esto automáticamente lo mata y está expuesta a los rayos UV que también lo inactiva, prácticamente estar en la arena es seguro por estos dos factores", mencionó.

Las aguas de desechos

Asimismo explicó que las aguas de desecho que van al mar y se ha visto que en la heces fecales han encontrado partículas virales de coronavirus.

"Esto nos daría intranquilidad porque finalmente van al mar, entonces la gente que está investigando esto hace una advertencia para las personas que quieren ir a la playa pero si se sabe que hay un colector de aguas negras en una parte de la playa mejor no meterse. Si bien es cierto, que esa partícula que se encuentra en heces fecales es infecto contagiosa es mejor, hasta que no exista claridad, acercarse", enfatizó.

Agua de ríos y lagunas

"El agua no salada tiene otras características, desgraciadamente va a hacer que el virus potencialmente pueda vivir más tiempo en esta aguas y sobre todo si es agua que no va corriendo, que es una agua estancada, como estanques y lagunas. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitarlo porque no se sabe qué tanta probabilidad hay de que te infectes, si anteriormente alguien infectado estuvo en ese lugar o que el mismo sistema de agua de desecho llegue a un lugar de este tipo", recomendó.













