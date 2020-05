Mira cómo pelar un ajo rápido con este sorprendente truco

El ajo aporta un gran sabor a la comida y múltiples beneficios a la salud, pero pelarlos para su cocción es una de las tareas más tediosas que hay en la cocina.

La dificultad para despegar la odiosa piel y el fuerte olor que se impregna en las manos después de tocarlos son algunas de las razones por las que se han ideado un sinfín de formas caseras para quitarles la cáscara con rapidez como bañarlos en agua caliente, meterlos al microondas por unos segundos y hasta sacudirlos entre dos recipientes de metal.

Sin embargo, hace unos meses surgió un nuevo truco para sumar a la extensa de lista de métodos que parece ser definitivamente el más efectivo de todos para este fin.

A mediados del año pasado, la diseñadora de juegos Valentina Bachkarova-Lord publicó en Twitter un video donde mostraba su técnica para pelar ajos de manera veloz y fácil.

En las imágenes, se podía ver como sostenía una cabeza de ajo con una mano mientras en la otra tenía un cuchillo puntiagudo con el que apuñaló cada diente, giró y tiró hasta lograr sacar en un solo intento la pieza de ajo libre de piel sin ejercer esfuerzo.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

