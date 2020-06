¡Saludable y nutritiva! Así se prepara la ensalada caprese

View this post on Instagram

¡Qué simple y qué deliciosa es esta ensalada caprese! . Sólo tres ingredientes: tomate, mozzarella y albahaca. Luego haremos un súper aliño con aceite de oliva virgen extra ( ya sabes que el @marujoaceitedeoliva me pirra) limón, albahaca y sal. Trituramos bien todo y listo! Dale un aceite de albahaca impresionante. Y la combinación es brutal!!! . Es una de mis ensaladas favoritas… y la tuya, cual es? . . . #ensaladacaprese #aceitedealbahaca #recetasencillas .