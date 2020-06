Estos son las propiedades curativas que posee el jugo de ajo

View this post on Instagram

🧄BENEFICIOS DEL AJO 🔺Mejora la circulación de la sangre. 🔺El ajo es sobre todo un excelente desintoxicante para nuestro organismo. 🔺Bueno para resfriados y afecciones pulmonares, descongestiona y es un buen antibiotico natural. 🔺Reduce los niveles de colesterol. 🔺Cuida nuestro aparato digestivo. . . #rollwithus #recetas #receta #recetassaludables #recetasinazucar #recetafacil #sinazucar #healthy #sugarfree #foodaddict #foodlover #foodoftheday #dailyfoodfeed #ajo #beneficios #beneficiosajo