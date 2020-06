Estos son los signos del zodiaco que nunca suplican el amor de alguien

Estar en la búsqueda o desear el amor de alguien es normal. Sin embargo, algunas personas pueden confundir sentimientos y suplicar que todo el mor que tienen para dar sea recíproca. Y cuando no lo logran estos signos del zodiaco simplemente no suplican el amor de otros. Descubre quiénes forman parte de este grupo que a veces tratan de evadir el dolor que les puede generar el rechazo de otro (a).

Sagitario

Los sagitarianos pueden estar muriendo de amor, pero nunca expresarán sus sentimientos desesperadamente o si piensan que no tienen ninguna posibilidad permanecerá firmes y encontrarán la manera de avanzar para superar esta decepción.

Escorpio

A pesar de ser intensos y apasionados, este signo no rogará por amor. Incluso puede intentar algunas estrategias para ganarse a alguien, pero su orgullo no le permitirá humillarse o simplemente ser compadecido por otros.

Acuario

Los nativos de este signo no suelen depender de nadie, esa es una tarea casi imposible. Pero cuando abren su corazón y sienten ternura suelen corresponder de buena manera, pero cuando no, trata de cambiar el juego a su favor. Puede sufrir, pero no se apega fácilmente, especialmente a cosas que están fuera de su alcance.

