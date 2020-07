Especialista revela cómo saber si tenemos el cubrebocas bien colocado

Joy Pieper, profesora de enfermería en la Universidad de Purdue, publicó recientemente una columna en el sitio "The Conversation", donde explica cómo saber si un cubrebocas está bien colocado o no. "Ya sea que esté o no de acuerdo con el mandato de usar un cubrebocas, muchos de nosotros lo haremos durante nuestro trabajo diario".

Pieper explica que un colega y ella "enseñamos una clase que detalla la historia de la atención médica a lo largo de los siglos. Entre otras cosas, los estudiantes descubren que la razón original de un cubrebocas de tela, que data de finales del siglo XIX, es la misma que en la actualidad: proteger a los demás de los gérmenes de quienes los usan. Entender estas prácticas pasadas, dicen los estudiantes, los hace mejores cuidadores", añade.

Estas son cinco maneras de aprovechar al máximo el uso de un cubrebocas en público

1. No todos los cubrebocas son iguales

Las máscaras de tela se consideran apropiadas para uso general en público. La Clínica Mayo recomienda una máscara de dos capas. Esto significa que el lindo reversible que su vecino cosió para usted está aprobado. No recomendado: una máscara con una válvula. Aunque el usuario respira aire filtrado, el aire no filtrado se expulsa al exhalar. Esto rechaza la protección para los demás.

2. Lava, lava, lava tus manos

Antes de ponerse el cubrebocas, lávese las manos. Este es un principio básico de control de infecciones. Cada vez que entre en contacto con su cara, hágalo con las manos limpias. Esto incluye frotarse los ojos, limpiarse los labios o rascarse la nariz. Del mismo modo, después de quitarse la máscara, lávese las manos nuevamente.

No mueva el cubrebocas mientras está en su lugar. Este no es el momento de tomar un sorbo de su café. Coma y beba en un ambiente donde pueda distanciarse socialmente de los demás por al menos un metro y medio. Si tiene que ajustar su máscara cuando está colocada en su rostro, limpie sus manos después. Para mayor comodidad, lleve consigo un desinfectante para manos.

Las máscaras de tela se consideran apropiadas para uso general en público / Foto: Cuartoscuro

3. ¿Este cubrebocas me hace ver inteligente?

La máscara debe quedar cómodamente ajustada, cubriendo siempre la nariz y la boca, y asegurada debajo de la barbilla. Cubrir solo la boca es inútil. Los humanos respiran dentro y fuera de la nariz y la boca. Y el propósito de la máscara es bloquear la transmisión de gérmenes a través del aire, lo que puede ocurrir cuando uno exhala (propaga gérmenes) o inhala (absorbe gérmenes) a través de la nariz o la boca.

4. Cuando hayas terminado

Cuando llegue el momento de quitárselo, limpie sus manos y agarre los lazos o las orejeras para quitar la máscara de su cara. Dobla la máscara sobre sí misma para que las esquinas exteriores estén juntas. No te pongas la máscara en la frente como una diadema, ni alrededor del cuello como una bufanda. Coloque la máscara en un recipiente para lavar. Y luego lávate las manos.

5. ¿Cómo limpiarlo?

Lave la máscara con otra ropa usando su detergente habitual. Si está usando una lavadora, use el agua más cálida que sea segura para el tipo de tela utilizada para hacer la máscara.

Para el secado, es lo mismo: use la temperatura más alta posible para la tela. Luego permita que se seque por completo antes de usarlo nuevamente.

Si lava la máscara a mano, use un blanqueador desinfectante. Siga las instrucciones del producto para crear la dilución adecuada, luego remoje la máscara cinco minutos. Enjuague con agua fría y colóquelo plano para secar o colgar a la luz solar directa. Tenga cuidado de no estirar la tela; eso podría dañar la máscara.

"Como ex enfermera de quirófano, sé que los cubrebocas son incómodos. No es divertido usarlos. Pero no estamos tratando de divertirnos. Estamos tratando de mantener a nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades seguras. ¡Así que busque la máscara perfecta para mostrar tu personalidad y úsala correctamente con orgullo!", finaliza la enfermera Pieper.

El artículo de The Conversation se puede consultar aquí.

