Aprende estos cinco puntos básicos para hacer un podcast

Los podcasts están llegando a formar parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Una reciente encuesta que realizó Acast, en colaboración con Toluna Insights, a más de 500 personas en el país, reveló que poco más de una cuarta parte de los encuestados (27.52%) escucha podcasts más de una vez a la semana.

Durante el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 en México, los escuchas de podcasts alojados en Acast aumentaron un 11% durante el 12 de marzo al 16 de mayo en comparación con el periodo del 6 de enero al 11 de marzo de 2020.

Regreso a clases 2020 ¡Encuentra aquí los mejores ahorros!

Prácticamente, cualquiera puede iniciar un podcast y ser parte del fenómeno de audio de compartir conocimiento y entretener a otros. Para las marcas, también puede representar un recurso importante en una estrategia de contenido. Sin embargo, no importa cuál sea la motivación, debes considerar los siguientes puntos:

¿Cuál es tu público objetivo, formato y tema?

Considera el público que te interesa y pregúntate a quién quieres que llegue el podcast, ya que de esto dependerá el contenido.

Toma en cuenta el formato a utilizar ¿incluirá entrevistas o varios invitados en forma de panel?¿será un monólogo?¿se basará en relatar historias reales o ficticias?¿tendrá un enfoque periodístico?

Y sobre todo el tema, este formato necesita una gran dosis de creatividad, una buena idea y mucha pasión. Comparte, aclara y cuestiona ideas, acontecimientos, historias, y mucho más…toma cualquier idea que te apasione desde una nueva perspectiva.

Toma en cuenta que los mexicanos gustan de podcasts basados en hechos reales (52.46%), periodísticos o de investigación (48.12%) y de entrevistas a invitados (42.05%). Consideran que deberían existir más podcasts sobre tecnología (41,29%), ciencia y medicina 40.15%), y entretenimiento como series criminales, comedia, ficción y drama (32.2%).

Podcasting es un gran compromiso, pero vale la pena

Lo que no debes subestimar es el factor tiempo. Su producción lleva tiempo, así que usualmente es una buena idea comenzar con un formato más simple y centrarte en la calidad del contenido.

Los oyentes aprecian la autenticidad, pero hay trucos de producción a los que todo podcaster debe prestar atención. Un podcast vive de la calidad del orador o presentador del programa. Si tú u otra persona es el presentador, puede ser útil practicar ejercicios de oratoria y respiración.

Cuando finalizan las grabaciones, sigue la edición. Cada episodio debe "limpiarse" con un programa de edición, los descansos prolongados o las duraciones innecesarias en la conversación perjudican la experiencia auditiva.

Historias inspiradoras de México Conócelas y compártelas

¿Qué tecnología hay disponible?

La tecnología juega un papel central, pero una gran ventaja es que no se necesitan grandes inversiones para iniciar un podcast. No obstante, un buen dispositivo de grabación y una selección de micrófonos profesionales o semi profesionales son imprescindibles. Los micrófonos semi profesionales están disponibles desde 700 a mil 500 pesos, todo dependerá de tu presupuesto. ¡Y ojo! la técnica correcta también depende del formato; por ejemplo, las entrevistas en una habitación tranquila requieren un equipo diferente a comparación de las que son en espacios públicos.

¿Cómo gano dinero con el podcasting?

Actualmente, un podcast puede generar dos flujos de ingresos:

1. Publicidad: Cuando un podcasts alcanza cierto número de escuchas, las marcas buscarán llegar a la audiencia del podcasts a través de la publicidad. Como regla, estos duran entre 10 y 30 segundos y proporcionan alcance a escala.

2. Patrocinio: Similar a la publicidad, las marcas trabajan con podcasts para llegar a su audiencia. El patrocinio son mensajes de marca entregados por la voz, única y confiable, del anfitrión del podcast.

Samsung Galaxy y Android Ofrecen más ventajas que otros

¿Cómo hago para que la gente lo escuche?

Cada podcast necesita una plataforma de alojamiento. El host crea una fuente RSS que contiene toda la información importante del podcast como la descripción general, el logotipo y más información con la que se pueden enriquecer los episodios. Podcatchers como Apple leen estos datos y los ponen a disposición de una audiencia mundial.

Acast aloja algunos de los podcasts más grandes del mundo, incluidos My Dad Wrote a Porno, The Earios Network, Australian True Crime, Forever35, JLC y Wahlgren & Wistam, así como podcasts de editoriales como BCC, The Guardian, Louie Media, marca eins, The Economist, VICE y PBS NewsHour.