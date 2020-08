Disfruta del increíble sabor de estas galletas de jengibre veganas

View this post on Instagram

LOW CARB COOKIES, deliciosas galletitas de jengibre🍪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ingredientes:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 75g mantequilla🍯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 1 cda. queso crema (15g)🧀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 6 cda. harina de coco (50g)🥥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 2 cdta. jengibre en polvo🍂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 1 cdta. canela molida🧂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 1 cdta. polvo para hornear🌡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 1 cdta. extracto de vainilla🌼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 ¼ cdta. nuez moscada molida🌰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸 ¼ cdta. clavo molido🧂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Preparación:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1⃣ Precalentar el horno a 175ºC (350°F). Mezclar la mantequilla y el queso crema hasta que quede una masa homogénea usando una batidora manual o un procesador de alimentos. Añadir los demás ingredientes y mezclar bien.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2⃣ Cubrir la masa y dejar reposar en el refrigerador durante 30 min o más.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3⃣ Poner la masa fría entre dos hojas de papel para hornear y estirarla hasta que quede con una anchura de más o menos 4-5 mm.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4⃣ Retirar la hoja superior de papel para hornear y utilizar un molde para dar la forma que quieras. Retirar la masa entre tus galletas con un cuchillo o una espátula pequeña (deja las galletas en el papel.)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5⃣ Repetir el proceso con la masa sobrante, hasta terminarla.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6⃣ Hornear las galletas por unos 10 min hasta que estén doradas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7⃣ Retirar las galletas del horno y dejarlas enfriar en una rejilla antes de sacarlas del papel para hornear. Decorar al gusto y guardar en un recipiente con tapa.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Carbohidratos: 5% (1g)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Grasas: 90% (8g)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Proteína: 5% (1g)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84 Kcal por porción⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Y tú? te atreves a probar estas deliciosas galletas bajas en carbohidratos, son ideales para estas fiestas y seguro le gustarán a toda la familia😋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ #functionaltraining⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ #nutrition⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➡️ www.mhunters.com⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #recetasbajasencarbohidratos #lowcarbrecipes #recetassaludablesyfaciles #galletasdejengibre #galletasjengibre #healthycookie #bajoencarbos #bajoencarbohidrato #cookielowcarb #galletadenavidad #galletitasdenavidad #galletasdenavidad