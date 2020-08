Aquí te decimos cómo preparar una pizza sin levadura ni horno

View this post on Instagram

🍕PIZZA EXPRESS SIN LEVADURA Y SIN HORNO🍕. ⠀ Salvas la cena de hoy como un campeon💪🏻. La verdad quedó mejor de lo que esperaba, la hice para la merienda y casi ni llega a la foto. ⠀ 🍕INGREDIENTES: ⠀ -1 taza bien llena de harina leudante o comun con una cucharadita de polvo para hornear. -sal. -1 C de aceite. -1/2 taza de agua. -salsa, cebolla, queso, y lo que le quieras poner encima. ⠀ 💪🏻Pones la harina y la sal en un bowl. Haces un huequito y le pones el aceite y el agua. ⠀ 💪🏻Formas una masa, si te queda pegajosa no problem, le seguís poniendo harina hasta que la masa no se te pegue a las manos. ⠀ 💪🏻Cuando la tengas lisa y homogénea la dejas descansar unos 10 min para que se relaje y poder estirarla mejor. ⠀ 💪🏻Separas la masa en dos para hacer dos pizzas medianas, y que te entren en la sartén. Las estiras y las pones en una sartén con un poquito de harina abajo. ⠀ 💪🏻 Mandas la sartén a fuego MÍNIMO y le pones la salsa, si queres cebolla, y el queso. Tapas la sartén dejando un espacio destapado. ⠀ 💪🏻 Cuando el queso esté derretido, le pones lo que quieras arriba y dejas cocinar un poquito más. La sacas cuando veas que la base de la pizza está dorada y crocante. ⠀ Y listo! Súper fácil de hacer y te re salva💫. ⠀ Hicieron alguna ves pizza a la sartén🤔?