¡Rápido y delicioso! Mira cómo hacer un budín casero en la licuadora

🤗Buenas!! Hoy les traigo esta receta salvadora de meriendas, 🙌🏻BUDÍN HÚMEDO EN LICUADORA🙌🏻. ⠀ Literal, en 5 min lo tienen en el horno, y el resultado es hasta mejor que los que hago en batidora. Ustedes solo pruébenlo y me cuentan qué onda😉. ⠀ 👉🏻Van a poner los INGREDIENTES en este orden en la licuadora: ⠀ -2huevos 🥚. -opcional, esencia de vainilla o ralladura de algún cítrico. -100g de azúcar (pueden usar edulcorante). -100ml de aceite. -200g harina leudante. -120ml de leche 🥛. ⠀ Licúan hasta tener todo bien integrado. -Por último, sin licuar le pueden agregar chocolate o frutos secos o alguna fruta (🍎 rallada quedaría tremeeendo). Yo le agregue 100g de chocolate picado. ⠀ -Ponen la mezcla en una fuente, yo usé una budinera, ustedes usen la que tengan. Que este ooobvio, enmantecada y enharinada. ⠀ -La mandan al horno a 160 hasta que metan un cuchillo y salga limpio. El mío tardo 40 min, pero depende de la fuente que usen. ⠀ Acá va un re TIP que se lo robe a mi madre❣️: pónganle azúcar por encima (un poco, no se zarpen) antes de meterlo al horno y les queda una capa doradita y crujiente💫. Y si lo hacen me mandan foto eeee💪🏻.