El aceite de coco se ha convertido en uno de los ingredientes más populares de numerosos remedios caseros: así como preparan mascarillas para el cutis, también crean remedios para fortalecer el cabello.

Pero ¿cuáles son los beneficios para el cabello que aporta el aceite de coco? "Es el único aceite capaz de reducir la pérdida de proteínas del cabello dañado y no dañado cuando se usa como producto de cuidado de prelavado y poslavado", explicó al respecto el portal Very Well Health.

Al proteger el cabello contra la pérdida de proteínas, este aceite esencial hará que tu cabello permanezca brillante, fuerte y sin puntas quebradizas.

Cómo aplicar el aceite de coco para reparar el cabello seco

Aceite de coco en todo el cabello

Aplica el aceite de coco en todo el cabello, de raíz a puntas, y hazte un 'chongo'. Deja actuar esta sustancia durante toda la noche. Luego lávate el cabello dos veces con champú para retirar toda la grasa del aceite de coco.

Peina y seca el cabello con la ayuda de un secador con aire tibio. Después verás cómo luce tu cabello de brillante, humectado y sedoso.

Con aloe vera

Si además de humectar el cabello y las puntas quieres estimular el crecimiento, a este remedio de aceite de coco puedes sumarle aloe vera de la siguiente manera.

Frota cristales de aloe vera en las raíces de tu cabello solamente. Después, humedece las puntas y la zona media con aceite de coco previamente derretido en el microondas. Deja reposar esta mascarilla por toda la noche y luego retira con champú en la mañana siguiente.

Aceite en las puntas

Como el estado natural de este aceite es algo sólido o cremoso, acá esta tiktoker procedió a derretir varias cucharadas del aceite en el microondas, calentando dos cucharadas por no más de 30 segundos.

Luego, con el aceite fue humedeciendo las puntas de su melena para devolverles la vida y el brillo perdidos, también impregnando la zona media hasta llegar cerca de la raíz.

Te recomendamos en video