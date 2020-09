Durante los últimos meses, la habitación se ha convertido el espacio en el que más hemos pasado tiempo debido al confinamiento derivado de la pandemia. Si ya estás cansada de ver siempre la misma decoración del lugar, puedes intentar darle un giro especial al decorar una pared con fotografías.

En estos tiempos en los que visitar a nuestros seres queridos o abrazarlos se ha hecho la tarea más difícil, puedes recordar los buenos momentos junto a ellos forrando una pared con fotos especiales, y acá te damos varias ideas para decorar tu espacio.

Cómo decorar una pared con fotos de la manera más original y creativa

Fotos colgantes

Los amantes de las manualidades encontrarán esta idea fascinante, ya que con tan solo un rollo de hilo grueso y unos cuantos ganchos o pinzas, podrás armar una estructura para colgar tus fotos y decorar de forma especial tu pared. Puedes agregarle luces.

Esquina con fotos antiguas

Puedes darle un toque único a tu habitación si tan solo decoras una esquina con fotos antiguas, en blanco y negro. Es una idea perfecta para los amantes de la fotografía y del estilo vintage, ya que le dará un aire retro a tu espacio.

Papel tapiz

Forrar una pared con fotografías como si fuese papel tapiz es fascinante. Pueden ser fotos de personas que amas y extrañas, o fotos de lugares especiales que has visitado y siempre quieres tener presente.

Páginas de revistas

Si no tienes tantas fotos impresas en casa, no es problema ya que puedes usar imágenes de las revistas viejas que tienes guardadas, y armar un collage muy creativo en una de las paredes de tu habitación. No hay reglas y la combinación de las imágenes es infinita.

