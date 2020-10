Estos son los signos del zodiaco que siempre están a la defensiva

Estos signos del zodiaco no escapan a los problemas y pueden ser buenos no solo para atacar, sino también para defenderse ante cualquier adversidad. Para ellos no hay argumento que valga sin son quienes tienen la razón y son atacados de manera inesperada. Siempre tienen una carta bajo la manga para responder y no se confían de nadie.

Signos del zodiaco que siempre están a la defensiva

Aries

Los Aries son impulsados ​​por la acción y la reacción, por lo que sus movimientos son espontáneos. Es capaz de protegerse y atacar sin pensarlo dos veces, haciendo esto también para aquellos que están a su lado. Tienen mucha energía para luchar por lo que creen.

Leo

El leonino tiene vitalidad e impulso para atacar y defenderse en el momento adecuado. Puede prepararse y estar atento a los enfrentamientos, sabiendo posicionarse frente a ellos. Es protector con las personas que ama y con aquellos que no tienen la fuerza para defenderse, pero es imbatible con su oponente.

Escorpio

El Escorpio está motivado por su intensidad y, aunque tiene mucha más energía para atacar, también sabe defenderse y luchar por sus aliados. Sus emociones, sentimientos y deseos pueden ser extremos y cuando se enfrenta a una batalla su fuerza se libera.

Acuario

El Acuario no tiene miedo de arriesgarse a atacar y defender, incluso si es la primera vez que lo hace. Este signo se enfrenta a lo desconocido y lucha por lo que cree, actuando de forma rápida e intuitiva ante imprevistos.

