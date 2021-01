Aquí las frases motivadoras para afrontar este 2021 lleno de optimismo

Las frases de inicio de año además de resultar muy esperanzadoras, sirven como motivación para empezar de cero en el trabajo espiritual de cada persona. Ellas invitan no solo a mejorar nuestro estado de ánimo, sino también a desarrollar la capacidad de ver y llevar optimismo a todos lados.

Por eso, aquí te mostramos algunas de las frases más emblemáticas escritas por diversos autores que trabajan en el arte del crecimiento del alma y que ayudan a mantener en equilibrio, la mente, el corazón y el cuerpo.

Frases de inicio de año para afrontar el 2021 con optimismo

Durante este 2021 organiza tus pensamientos y no dudes ni un segundo en repetir en voz alta o memorizar cada una de esta frases que te ayudarán a elevar tu estado de ánimo y el de quienes te rodean. No hay excusas para no hacerlo, pues solo se requiere de 5 minutos durante cada día, en el horario en el que sepas que tienes minutos de tranquilidad y listo.

Si lo deseas, puedes crear un espacio relajante con inciensos, plantas y demás objetos que te permitan crear un estado de conciencia en paz para que los resultados sean óptimos. Una vez que te hayas preparado, solo debes disfrutar del sentido y significado de cada una de ellas:

"La confianza en ti mismo es la primera clave del éxito". Anónimo.

"Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas". Ralph Marston.

"La vida es una aventura, atrévete". Teresa de Calcuta .

"La felicidad no ocurre por casualidad, ocurre por elección". Jim Ron.

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo". Gandhi.

"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes". Khalil Gibran.

"Somos estrellas cubiertas de piel. La luz que tú buscas ya está dentro de ti". Rumi.

"Ámate lo suficiente para que no te queden dudas de que mereces lo mejor". Frida Kahlo.

