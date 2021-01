Los signos del zodiaco que intentan controlar la vida de las personas que le rodean

Algunos signos del zodiaco pueden tener características centradas en la manipulación y tienden a controlar la vida de las personas que los rodean para llegar a donde quieren. Ellos sin duda son muy controladores y esto hace que las personas se alejen de ellos por considerarlos además muy intensos. Así que sino quieres pasar por un mal rato, sigue las indicaciones que los astros tienen para ti.

Signos del zodiaco que intentan controlar la vida de las personas que le rodean

Tauro

Los Tauro tienden a ser tercos y quieren las cosas a su manera, lo que puede terminar ejerciendo control sobre la vida de las personas que los rodean. No siempre lo hace de forma sutil y acaba alienando a las personas que le agradan, pero no quiere hacer todo como él dice. Su opinión es fuerte, pero ignorar los deseos de los demás no ayuda.

Cáncer

El Cáncer está acostumbrado a buscar un lugar importante entre los que considera su familia y puede extenderlo a los que le rodean. Le gusta participar en todas las decisiones y tiende a controlar las cosas a su favor con estrategias emocionales. A veces usa el autoritarismo y la dominación de una manera sutil, pero sigue siendo una actitud manipuladora.

Leo

El Leo es muy consciente de lo que quiere y puede intentar controlar a las personas para conseguir lo que busca. Sabe cómo hacer esto sin manchar su reputación, pero tiende a dejar que el drama se apodere de él y termina rindiéndose. Esto tiende a aumentar cuando Leo está lo suficientemente convencido como para no mirar al otro como su igual, deseando más poder y dominación.

Escorpio

El Escorpio puede ser muy celoso y manipulador con las personas que lo rodean, lo que lo lleva a tener actitudes controladoras. En ocasiones, este signo naturaliza y justifica este tipo de comportamiento ante el enfrentamiento, resistiendo al cambio. Debido a que es sensible, puede ser un experto en chantajes emocionales.

