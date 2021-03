Sundrying: ¿Tiendes a subir o subes a tender?

En los últimos meses, se han vuelto tendencias palabras cool en inglés sobre actividades cotidianas como tender la ropa al sol que influencers centennials han popularizado con el término sundrying.

Los (nuevos) estilos de vida provocan una serie de reacciones en la redes sociales, sobre todo en las diferentes generaciones.

La mayoría cargados de humor, que provocan un debate sobre estos "descubrimientos" de los jóvenes.

La generación que no conoció el mundo sin internet hacen tendencia la palabra sundrying y la promocionan por ser amigable con la naturaleza (ecofriendly)

"Es la nueva tendencia de colgar tu ropa al sol desde tu balcón o en el patio de tu casa, así ahorra la energía que gasta la secadora, yo llevo haciendo secándola así estos últimos días y la verdad que es una maravilla; además de que la ropa queda súper calientita y es bastante ecofriendly", comentó un internauta.

Los jóvenes influencer descubren que la ropa mojada se seca si la dejas tendida al sol y bautizan su hallazgo como sundrying y las reacciones no se hicieron esperar.

"Plop, como diría Condorito, oh sorry se me olvidaba que los centennials no han descubierto al cóndor en chanclas".

Mientras otros comentaron: "Toda la vida haciendo sundrying y yo sin saberlo", "Mis padres siempre han puesto la ropa a secar en la azotea. Ellos lo llaman tender, pero no sabía que estaban haciendo sundrying. Gracias por vuestra honda sabiduría, millennials".

Zara pone a la venta un estropajo a precio ‘excesivo’ ¡Destrozan a la marca en redes! La "esponja corporal de luffa" causó indignación entre usuarios de redes sociales

A través del Twitter, diferentes usuarios han publicado una imagen en la que se ven algunas prendas textiles colgadas en varios tendederos.

Junto a una imagen, hay una descripción que comienza con "¿Sabes que es el sundrying?" en relación a colgar la ropa para secarla, y continúa explicando que esta técnica es muy recomendable para secar la ropa de manera natural y sin usar la secadora.



Publicidad



La retroalimentación sobre esta acción de poner la ropa al sol, también generó otro tipo de términos de moda.

"Cuando hagas #SunDrying para secar tu ropa, tienes que preocuparte del #CloudRain porque se te puede #WaterWet la ropa, entonces tienes que gritar #THECLOTHES #THECLOTHES Al ver las primeras gotas y hacer #SpeedRun a buscarla al patio antes que se moje!!".

Me encanta hacer sundrying, siempre a la moda 💪 — Nestor Sarmiento (@Nestorosp) February 27, 2021

A mí me ha sonado a «millenials descubren tender la ropa» > «Sundrying» — Paco López Hernández (@PacoLopezH) February 28, 2021

Se ríen del #SunDrying pero no se dan cuenta que es una tendencia qué se está dando en países como EUA, donde usan la secadora de gas hasta para 1 calcetín. Creían qué esos edificios de primer mundo con las sábanas colgando del balcón era Ecatepec o que shabos? 🤭 — Maryweather (@Maryailin) March 2, 2021

Sundrying? Nojoda! Ahora a todo le ponen nombres gringos para que suene cacheroso. Es como el famoso "batch cooking" ergo, guardar comida para varios días en los Tupperware 🙃🙃🙃🙃 — Elemmírë Sáralondë (@GhostheadNebula) February 28, 2021

Toda la vida haciendo sundrying y yo sin saberlo……😂😂 — Nuria (@NurietaRQ) March 2, 2021

Notas más vistas en Publimetro:

Denuncian a YosStop por probable pornografía infantil tras reproducir material gráfico de una menor De acuerdo con la asociación FemXFem, YosStop afirmó haber recibido, reproducido y tener almacenado el video de un violación contra una menor de edad

Inicia el año con las mejores ofertas Vive la experiencia de increíbles ofertas. Elige, y sin salir de casa

Dulce María sale en defensa de Christian Chávez ante las acusaciones que enfrenta El actor y cantante, Christian Chávez, podría perder su libertad, así lo dio a conocer el abogado del ex acompañante remunerado en un programa de televisión.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: